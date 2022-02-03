Португалия: разведка лития может вестись в шести областях

Министерство окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата пришло к выводу, что из восьми областей, определенных как потенциально богатые литием, шесть имеют условия для разведки.

Теперь местные власти могут объявлять тендеры на разведку недр.

Из списка восьми областей были исключены только Серра-де-Арга в муниципалитетах Каминья, Вила-Нова-де-Сервейра (Виана-ду-Каштелу), Понте-де-Лима (Алту-Минью) и Сегура (Иданья-а-Нова).

Места, где разведка может быть проведена, - Сейшосу и Виейруш (Мондим-де-Башту), Массеиме (Гварда) и четыре области между Гвардой и Мангаладе.

В ближайшие 60 дней может начаться процедура предоставления прав на разведку лития.

Одобрение является результатом Стратегической экологической оценки, инициированной Генеральным управлением энергетики и геологии, которое также решило сократить вдвое площадь каждого из шести участков, определенных как жизнеспособные.

Арга и Сегура были исключены из соображений экологических ограничений. Территория, обозначенная как Арга, классифицируется как охраняемая территория, что автоматически исключает половину территории. В случае Сегуры переопределение границ Особой защитной зоны Международного Тежу привело к исключению.

После проведения тендеров разведка лития должна проводиться в течение максимум пяти лет. Каждый из проектов будет представлен на оценку воздействия на окружающую среду.