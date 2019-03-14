Португалия: «Реал» объявил о приобретении защитника «Порту»

Четверг, 14 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Реал» объявил о приобретении защитника «Порту»

Милитау присоединится к «Реалу» после окончания сезона 2018/19.

Мадридский «Реал» объявил о приобретении защитника «Порту» Эдера Милитау. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 2025 года. Милитау присоединится к «Реалу» после окончания сезона 2018/19, пишет regnum.ru.

Добавим, что Милитао перешел в «Порту» из «Сан-Паулу» летом 2018 года за 4 млн евро.

Его контракт с португальским клубом был рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах во всех турнирах и забил три гола.

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