Португалия: «Реал» предложил Моуринью 12 млн фунтов

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» предлагало Жозе Моуриньо большую сумму денег, чтобы он не переходил в лондонский клуб, а дождался ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Об этом 1 декабря сообщает The Sun.

По данным источника, в «Реале» готовы были выплатить 56-летнему португальскому специалисту 12 млн фунтов для того, чтобы он не уходил на работу в другой футбольный клуб Европы. При этом сам Моуринью ответил отказом на данное предложение, так как уже решил сотрудничать с «Тоттенхэмом», пишет regnum.ru.

Отметим, также сообщалось об интересе к Моуринью со стороны дортмундской «Боруссии», «Лиона», «Милана» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако специалист предпочел работать в «Тотетнхэме».