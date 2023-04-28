Португалия: реальные цены на жилье удвоились с 2015 года

Пятница, 28 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: реальные цены на жилье удвоились с 2015 года

Об этом предупреждает МВФ, который указывает, что разница между ценой и арендной платой увеличилась после пандемии.

В региональном отчете по Европе Международный валютный фонд (МВФ) отмечает, что рынки недвижимости демонстрируют растущие признаки переоценки по всему региону, указывая в качестве примера этого сценария пять стран.

«Реальные цены на жилье удвоились с 2015 года в Чехии, Венгрии, Исландии, Люксембурге, Нидерландах и Португалии», - говорится в отчете.

Технические специалисты МВФ подчеркивают, что «после пандемии расхождение между ценами на жилье и доходами, а также между ценами на жилье и арендной платой еще больше увеличилось».

Согласно отчетам Бреттон-Вудского института, соотношение цены на жилье к доходу в настоящее время превышает долгосрочные тенденции более чем на 30%.

В том же анализе он также указывает, что рост стоимости жизни и взносы в домашний банк «растягивают» семейный баланс, который может еще больше ухудшиться, если будет больше неблагоприятных потрясений.

В неблагоприятных сценариях с более высокой стоимостью жизни и более высокими пособиями около 45% домохозяйств - и более 80% домохозяйств с низким доходом - могут столкнуться с большими экономическими трудностями.

Тем не менее, МВФ считает, что «влияние на балансы банков в целом следует сдерживать», но говорит, что эта «картина становится более мрачной при сочетании стрессов, включая значительную коррекцию цен на жилье».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)