Португалия: реальные цены на жилье удвоились с 2015 года

В региональном отчете по Европе Международный валютный фонд (МВФ) отмечает, что рынки недвижимости демонстрируют растущие признаки переоценки по всему региону, указывая в качестве примера этого сценария пять стран.

«Реальные цены на жилье удвоились с 2015 года в Чехии, Венгрии, Исландии, Люксембурге, Нидерландах и Португалии», - говорится в отчете.

Технические специалисты МВФ подчеркивают, что «после пандемии расхождение между ценами на жилье и доходами, а также между ценами на жилье и арендной платой еще больше увеличилось».

Согласно отчетам Бреттон-Вудского института, соотношение цены на жилье к доходу в настоящее время превышает долгосрочные тенденции более чем на 30%.

В том же анализе он также указывает, что рост стоимости жизни и взносы в домашний банк «растягивают» семейный баланс, который может еще больше ухудшиться, если будет больше неблагоприятных потрясений.

В неблагоприятных сценариях с более высокой стоимостью жизни и более высокими пособиями около 45% домохозяйств - и более 80% домохозяйств с низким доходом - могут столкнуться с большими экономическими трудностями.

Тем не менее, МВФ считает, что «влияние на балансы банков в целом следует сдерживать», но говорит, что эта «картина становится более мрачной при сочетании стрессов, включая значительную коррекцию цен на жилье».