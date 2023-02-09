Португалия: реальные доходы семей больше всего упали из-за пандемии

Португалия стала второй страной ОЭСР, в которой реальные доходы домохозяйств сократились больше всего в период между началом пандемического кризиса и третьим кварталом 2022 года, свидетельствуют последние сопоставимые данные, доступные в ОЭСР с 8 февраля.

Согласно данным, опубликованным ОЭСР, реальный доход на душу населения (показатель, в котором вычитаются налоги и взносы и добавляются социальные пособия) в Португалии упал на 4,14% в период с четвертого квартала 2019 года по третий квартал 2022 года.

Этот показатель превзошел только снижение в Испании, которое составило 7,85%.

Снижение в Португалии и Испании контрастирует с общим увеличением на 1,9% в странах ОЭСР за этот период для 21 страны, по которым имеются статистические данные.

Снижение меньшего масштаба также было зарегистрировано в Великобритании (-3,94%), Финляндии (-1,80%), Чехии (-1,68%) и Дании (-1,30%).

С другой стороны, реальные доходы больше всего выросли в Польше (7,16%), Словении (6,53%), Австралии (4,55%), Венгрии (4,26%) и Канаде (4,09%).

Плохие результаты, наблюдаемые в Испании и Португалии, эксперты организации связывают с «медленным восстановлением» валовой операционной прибыли и смешанного дохода, который обычно привязан к доходам самозанятых.