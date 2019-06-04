Португалия: "Реалу" отказали в преемнике Роналду

Мадридский "Реал" включился в борьбу за нападающего португальской "Бенфики" Жоау Фелиша. Об этом пишет AS.com.

По информации источника, "королевский клуб" предложил за 19-летнего игрока 80 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов.

Однако эта сумма не устроила лиссабонцев, так как ранее они получили от четырех неназванных клубов предложения по Фелишу в размере 120 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока, пишет vesti.kz.

Ранее сообщалось, что в услугах молодого португальца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", мадридский "Атлетико" и "Барселона".

Также Фелиша желает видеть партнером по команде его соотечественник - форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец высоко ценит возможности молодого хавбека, считая его своим преемником. Сам Роналду летом 2018 года покинул "Реал" после девяти сезонов и переехал в Турин.