Португалия: рецепты будут действительны в течение года

Согласно постановлению, опубликованному 31 марта в Diário da República, медицинские рецепты на лекарства и дополнительные средства диагностики и терапии, а именно анализы и обследования, будут действительны в течение одного года.

Мера вступает в силу с 1 апреля, и у организаций есть 90 дней на адаптацию систем.

Правительство решило по предложению Исполнительного директората СНС продлить «период действия рецепта на лекарства и дополнительные средства диагностики и терапии на 12 месяцев», - говорится в Постановлении № 97/2023, опубликованном в Diário da República и подписанном министром здравоохранения Рикарду Мештре.

Овеществленные и ручные рецепты действительны в течение 12 месяцев, и каждая строка дематериализованного рецепта также действительна в течение 12 месяцев.

Кроме того, «материализованный рецепт может быть возобновляемым, содержать до трех экземпляров, с указанием «1-й экземпляр», «2-й экземпляр» или «3-й экземпляр», которые действительны в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.

До сих пор рецепты были действительны в течение шести месяцев.