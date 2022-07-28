Португалия: речное сообщение Трафариа - Порту-Брандао - Белем приостановлено

Перевозка пассажиров и транспортных средств по речному маршруту между Трафарией, Порту-Брандао и Белемом в Лиссабоне «временно приостановлена» и возобновление не прогнозируется, сообщает компания Transtejo на своей официальной странице .

«По техническим причинам движение пассажирских и автомобильных перевозок временно приостановлено. На данный момент не представляется возможным предусмотреть возобновление регулярного сообщения», - говорится в опубликованном сообщении.

В том же сообщении компания гарантирует, что «прилагает усилия» для восстановления сервиса «как можно скорее».