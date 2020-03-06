Португалия: Rede 8 de Março призвала к проведению забастовки

Rede 8 de Março - это национальная платформа, которая объединяет коллективы, ассоциации, политические организации, союзы и отдельных лиц. Организация второй год подряд призывает к феминистской забастовке. В прошлом году, согласно платформе, в демонстрации приняли участие 30 000 человек.

Феминистская забастовка состоится 8 марта по случаю Международного женского дня в городах Амаранте, Брага, Коимбра, Эвора, Фаро, Лиссабон, Порто, Визеу, Вила-Реал и Понта-Делгада. Целью забастовки является «борьба с дискриминацией, насилием и неравенством, которые существуют на улицах, в школах, на рабочих местах, в сфере правосудия и в деле защите жертв гендерного насилия".

Rede 8 de Março оправдывает забастовку, указывая на то, что в Португалии "мужское шовинистское насилие в среднем убивает двух женщин каждый месяц".

Организация также обращает внимание на тот факт, что женщины составляют 80 процентов жертв случаев бытового насилия и являются жертвами 90,7 процента сексуальных преступлений. Платформа также поддерживается Всеобщим союзом учителей (S.TO.P) и "Северным союзом учителей", пишет ТАСС.