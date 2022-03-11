Португалия: редкий набор гравюр Паулы Регу выставлен на аукцион

Пятница, 11 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: редкий набор гравюр Паулы Регу выставлен на аукцион

Восемь гравюр из серии, созданной во время референдума об абортах в Португалии, выставлены на аукцион в Лондоне.

Гравюры были выпущены в 1998 году в связи с первым референдумом в Португалии о добровольном прерывании беременности, когда Паула Регу создала серию больших картин на ту же тему.

«Это необычно для Регу, которая никогда не воспроизводит свои картины в графической форме, но она сделала серию гравюр после картин. Таково политическое решение, мотивированное желанием распространить свои твердые убеждения по поднятому вопросу», - говорится в каталоге аукционного дома Christie’s.

На каждой из гравюр изображена одинокая женщина, «полностью обрамленная неописуемой внутренней средой».

«Художник акцентирует внимание зрителя на физических и душевных страданиях женщин», - говорится в каталоге.

Базовая оценка набора из восьми гравюр составляет от 20 000 до 30 000 фунтов стерлингов (примерно от 24 000 до 36 000 евро), а ставки начинаются с 18 000 фунтов стерлингов (21 500 евро).

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