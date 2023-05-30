Португалия: регион Лиссабона превосходит Север в создании бизнеса

За последнее десятилетие (2012-2022 гг.) в Португалии было создано 419 тысяч компаний, что на 17% больше по сравнению с предыдущим десятилетием, увеличившись с 29 тысяч компаний, созданных в 2012 году, до более чем 46 тысяч в прошлом году.

По данным Informa D&B, в столичном районе Лиссабона в период с 2012 по 2022 год было создано 155 886 компаний, а на Севере - 137 308 компаний.

До 2016 года формированием новых компаний руководил Северный регион. Однако с этого года именно Лиссабонская агломерация ежегодно становилась регионом с наибольшим количеством зарегистрированных компаний.

«Создание новых компаний является одним из отражений жизненной силы каждого периода экономической истории страны. С помощью этого исследования предпринимательства за последнее десятилетие мы хотели понять, как новые компании обогащают этот процесс как в отраслевой динамике», - подчеркивает генеральный директор Тереза ​​Кардозо де Менезеш.

В транспортном секторе зарегистрирован самый высокий рост с годовым темпом роста 16,5% - рост, который в основном приходится на деятельность индивидуального пассажирского транспорта в легковых автомобилях (TVDE).

Информационные и коммуникационные технологии регистрируют ежегодный прирост в 8% с 2012 года . В этом секторе ИТ-деятельность обеспечивает 95% роста.

Новые компании имеют очень быстрый рост в первые годы жизни. Через пять лет оборот в пять раз превышает тот, что был зарегистрирован в год запуска, а количество сотрудников удваивается.