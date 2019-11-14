Португалия: регионы с самой высокой покупательской способностью

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: регионы с самой высокой покупательской способностью

Данные опубликованы Национальным институтом статистики.

Накануне Национальный институт статистики опубликовал рейтинг португальских городов, жители которых обладают самой высокой покупательской способностью. В рейтинге предсказуемо лидируют Лиссабон и Порту, при этом в этих регионах сосредоточены более половины покупательской способности страны.
В топ-10 городов также входит Oeiras, São João da Madeira, Faro, Sines, Coimbra, Aveiro, Matosinhos и Cascais.

По данным статистики, в столичных регионах жители обладают разной покупательской способностью в зависимости от района проживания. Так, например в районах Лиссабона
Odivelas, Seixal и Moita покупательская способность местных жителей гораздо ниже.

Меньше всего денег готовы потратить жители центральной и северной Португалии. Наименее состоятельными оказались жители северных районов Tâmega, Sousa, Dourо, Terras de Trás-os-Montes.

«В целом, данные говорят о закономерности между урбанизацией и покупательской способностью», – говорится в отчете социологов.

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