Португалия: регионы с самой высокой покупательской способностью

Накануне Национальный институт статистики опубликовал рейтинг португальских городов, жители которых обладают самой высокой покупательской способностью. В рейтинге предсказуемо лидируют Лиссабон и Порту, при этом в этих регионах сосредоточены более половины покупательской способности страны.

В топ-10 городов также входит Oeiras, São João da Madeira, Faro, Sines, Coimbra, Aveiro, Matosinhos и Cascais.



По данным статистики, в столичных регионах жители обладают разной покупательской способностью в зависимости от района проживания. Так, например в районах Лиссабона

Odivelas, Seixal и Moita покупательская способность местных жителей гораздо ниже.



Меньше всего денег готовы потратить жители центральной и северной Португалии. Наименее состоятельными оказались жители северных районов Tâmega, Sousa, Dourо, Terras de Trás-os-Montes.



«В целом, данные говорят о закономерности между урбанизацией и покупательской способностью», – говорится в отчете социологов.