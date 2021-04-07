Португалия: регистрации объектов для местной аренды сократились вдвое

Среда, 07 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: регистрации объектов для местной аренды сократились вдвое

Лучший результат по числу новых объектов  Alojamento Local (AL) сохранило Алгарве.

Количество новых регистраций объектов для местного размещения сократилось вдвое в первом квартале.

В период с января по март 2021 года было зарегистрировано 1154 новых объекта размещения Alojamento Local, согласно данным Национального туристического реестра (RNT). Этот показатель показывает снижение на 53% по сравнению с почти 2500 новыми регистрациями, наблюдавшимися в первом квартале 2020 года.

Лидирует регион Фару с 400 новыми регистрациями (-35%), за ним идут Порту с 194 новыми объектами AL (-40%), и Лиссабон с 159 адресами (-56%). Цифры показывают, что городские направления теряют популярность, а спрос на внутренние районы растет.

Аналитики считают, что люди по-прежнему регистрируют свои объекты для краткосрочной аренды, потому что «все еще верят в туризм» и «знают, что кризис скоротечен».

Количество новых регистраций местного размещения снижается с 2018 года. В том году было 23 010 новых регистраций, а в 2019 году это число упало до 13 726, согласно данным RNT. В 2020 году, когда началась пандемия, было зарегистрировано всего 6784 новых объекта недвижимости.

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