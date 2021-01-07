Португалия: регистрация ввозимых подержанных автомобилей упала на 27 процентов

Четверг, 07 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: регистрация ввозимых подержанных автомобилей упала на 27 процентов

Такие данные обнародовала Автомобильная ассоциация Португалии (ACAP).

В декабре 2020 года потери в этом сегменте составили 29,2%. В то же время в 2020 году регистрация подержанных и импортируемых легковых автомобилей достигла пика перед пандемией Covid-19, а именно в январе и феврале, и превысила шесть тысяч единиц.

Худший результат был отмечен в апреле, когда было импортировано чуть более двух тысяч машин.

В 2020 году было зарегистрировано на 5,2% меньше новых мотоциклов, чем в предыдущем году. В декабре это число снизилось на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, составив менее двух тысяч единиц.

Автомобильный рынок упал почти на 34% в 2020 году.

ACAP также подтвердил необходимость принятия мер по стимулированию спроса. «В начале года мы не откажемся от реализации этого предложения и попробуем предложить план восстановления и устойчивости автомобильного сектора, столь важного для страны», - заключил представитель ACAP.

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