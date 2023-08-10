Португалия регистрирует рост ВВП уже 8 кварталов подряд

Четверг, 10 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия регистрирует рост ВВП уже 8 кварталов подряд

Только Польша превзошла Португалию по росту ВВП на душу населения в начале года.

Эта динамика снова была зафиксирована в первом квартале, когда благосостояние на душу населения выросло на 1,7%.

В результате Португалия заняла второе место в рейтинге стран ОЭСР с самым высоким ростом ВВП на душу населения за этот период, уступая только Польше.

Тем не менее, это мало влияет на благосостояние семей.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным в этот четверг, реальные доходы португальских семей сократились на 0,5% в период с января по март.

Среди 23 стран, в которых ОЭСР собирает данные, только в семи зафиксировано более значительное сокращение этого показателя, чем в Португалии за тот же период.

В Португалии за последний год только один раз - в последнем квартале 2022 года - реальные доходы португальских семей выросли.

И также только один раз они зафиксировали темп роста выше темпа роста ВВП на душу населения , что произошло именно в том же квартале.

Данные, опубликованные 10 августа, также показывают, что в период с января по март 2023 года реальный доход португальских семей был на 7,7% ниже, чем средний реальный доход семей в странах ОЭСР.

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