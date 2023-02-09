Португалия: рейсы между Азорами и США пользуются большим спросом

Четверг, 09 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: рейсы между Азорами и США пользуются большим спросом

На линии появятся дополнительные лайнеры.

Президент SATA Луиш Родригеш заявил, что компания возьмет в аренду Airbus A330 испанской компании Plus Ultra Líneas Aérea, которая будет служить «фундаментально» для соединения Окленда, штат Калифорния, с Азорским архипелагом.

Аренда самолета Airbus A330 для соединения Азорских островов с Северной Америкой летом является «наиболее выгодным решением», показывая, что рейсы пользуются «большим спросом».

«Ключевыми станут полеты в Окленд. В зависимости от спроса мы также можем запустить рейсы в Бостон из Понта-Делгада и Терсейры», - сказал он.

Напомнив, что SATA в последние годы «фрахтовала самолет на два месяца» летом, чтобы гарантировать связь с Северной Америкой, президент группы SATA заявил, «не сомневаясь», что лизинг является «наиболее выгодным решением» для азорской компании.

«SATA ни в чем не является монополистом. Люди могут выбирать другие маршруты, и они увидят, что это намного дороже, чем рейс SATA. В этот период SATA является оптимальным вариантом», - отметил президент SATA.

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