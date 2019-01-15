Португалия: рейтинг финансового спасения

Согласно им, финансовое спасение Португалии со стороны МВФ стало третьим по величине в истории этого учреждения, возглавляемого Кристин Лагард.

Финансовую ссуду, предоставленную Португалии, перевесили только выплаты Аргентине и Греции, которые заняли в рейтинге крупнейших вливаний капитала, соответственно, первое и второе места.

По данным агентства Bloomberg, спасение Аргентины, столкнувшейся с рецессией и девальвацией песо, посредством выделения кредитной линии в 2018 году обошлось МВФ в 57,1 млрд долл. (около 51 млрд евро), а спасение Греции в 2010 году - в 39,3 млрд долл. (около 34,5 млрд евро).

В свою очередь, Португалия в 2011 году запросила кредит в размере 78 млрд евро у тройки - МВФ, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Европейской комиссии. Из этих 78 млрд евро кредит, предоставленный МВФ, составил 26,3 млрд евро.

Напомним, что 10 декабря 2018 г. министр финансов Мариу Сентену подтвердил, что Португалия уже полностью выплатила кредит МВФ. На пресс-конференции член правительства заявил, что «совокупная экономия, связанная с досрочными платежами за последние два года, составила 1,16 млрд евро».