Португалия: река Дору сохраняет судоходность, несмотря на засуху

Администрация портов Дору (APDL) заявила, что засуха, которую переживает страна, не влияет на судоходность реки, и добавила, что на случай, если это произойдет, необходимо применить «проработанные меры».

Руководитель отдела планирования и контроля навигации по водным путям Дору, принадлежащего Администрации портов Дору, Лейшойнс и Виана-ду-Каштелу, SA (APDL), Фредерико Мартинс, пояснил, что «наиболее важные области» вариации в потоке Дору «идентифицированы», но что эта ситуация хорошо знакома.

«На данный момент не наблюдается ситуации, при которой засуха повлияла бы на судоходство по реке Дору», - заверил чиновник.

Фредерико Мартинс сказал, что «контроль квот и потоков осуществляется регулярно для обеспечения безопасности судоходства» по реке Дору и что никаких причин для тревоги нет.

«На реке Дору засуха не ощущается, у нас есть некоторые вариации квот, но они связаны с гидроэлектростанциями, и эти вариации всегда находятся в пределах параметров, гарантирующих безопасность судоходства», - отметил он.

APDL также гарантирует, что наиболее проблемные области уже выявлены. «Есть места, которые уже определены как критические - такие как Валейра, где есть сужение реки и где можно пройти только на лодке, и квоты низкие».