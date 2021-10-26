Португалия: рекламный фильм о деревнях получил премию

Фильм De Corpo e Alma режиссера Тельмо Мартинша, был номинирован на премию World's Best Tourism Film Awards - CIFFT Circuit и получил награду «Выбор народа» за лучший мировой туристический фильм 2021 года.

De Corpo e Alma получил наибольшее количество голосов, набрав 8133 голоса в 30 странах.

«С ярким повествованием и персонажами, вошедшими в историю, такими как короли Д. Диниш и Д. Жуан, а также Педро Альвареш Кабрал, который открыл Бразилию и родился и вырос в Бельмонте, одной из 12 исторических деревень Португалии.

Далила Диаш, исполнительный координатор Aldeias Históricas de Portugal, считает, что «достижения в жизни Aldeias Históricas de Portugal являются совершенным и несовершенным прошедшим временем».

По ее мнению, «наиболее очевидным доказательством того, что достижения продолжаются, является то, что лучший фильм о туризме в мире, выбранный народом - это фильм о Португалии.

«Это способ воздать должное нашим предкам за наследие, поблагодарить общины, живущие в исторических деревнях, и повысить осведомленность молодого поколения, чтобы сохранить эту идентичность», - добавила Далила Диаш, комментируя награду.