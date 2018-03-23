Португалия: реконструкция линии Кашкайш

Президент Португальской ассоциации развития интегрированных транспортных систем (ADFERSIT) Томаш Лейрия Пинту заявил, что «инвестиции в линию Кашкайш больше не могут быть отложены».

«Эта проблема существует уже почти 30 лет, и мы постоянно откладывали процесс принятия решений. Мы полагаем, что на данный момент можно сдвинуться с мертвой точки, поскольку недавнее перепрограммирование фондов ЕС позволило выделить около 50 млн евро для реконструкции этой линии», - сказал он.

«С помощью этой суммы можно улучшить обслуживание, увеличить количество поездов, уменьшить количество случаев отмены поездов, улучшить доступность и соблюдение расписания», - заявил Томаш Лейрия Пинту.