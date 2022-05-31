Португалия: рекордная инфляция с февраля 1993 года

Годовой темп изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) увеличился до 8,0% в мае по сравнению с 7,2% в апреле, сообщает Национальный институт статистики (INE).

«Это самое высокое значение, зафиксированное с февраля 1993 года», - подчеркивает он.

Уровень инфляции в годовом исчислении также достиг нового максимума в 8,1% в мае, согласно оперативной оценке, опубликованной Евростатом.

Уровень инфляции в годовом исчислении в мае сравнивается с 7,4% в апреле, и рост в основном связан с ростом цен на энергоносители (39,2%), за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак (7,5%), неэнергетические промышленные товары (4,2%) и услуги (3,5%).

Уровень инфляции в еврозоне и ЕС ускоряется с июня 2021 года из-за роста цен на топливо и достигает рекордных уровней с ноября того же года.