Португалия: рекордно низкий уровень безработицы

Уровень безработицы по данным на февраль этого года составил 6,3%. Это означает, что данный показатель упал до уровня августа 2002 года. Такие данные привод национальный институт статистики (Instituto Nacional de Estatística).



Напомним, что в январе этого года уровень безработицы составлял 6,6%. Одновременно растет и количество занятого населения. Число трудоустроенных, по данным на конец 2018 года, выросло до 4,8 миллиона человек.



Напомним, что показатели оказались лучше ожидаемых и в правительстве предсказывали более высокий уровень безработицы. Так, например прогноз на 2018 год составлял 6,9%.