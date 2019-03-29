Португалия: рекордно низкий уровень безработицы

Пятница, 29 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: рекордно низкий уровень безработицы

Последний раз такой показатель фиксировался в 2002 году.

Уровень безработицы по данным на февраль этого года составил 6,3%. Это означает, что данный показатель упал до уровня августа 2002 года. Такие данные привод национальный институт статистики (Instituto Nacional de Estatística).

Напомним, что в январе этого года уровень безработицы составлял 6,6%. Одновременно растет и количество занятого населения. Число трудоустроенных, по данным на конец 2018 года, выросло до 4,8 миллиона человек.

Напомним, что показатели оказались лучше ожидаемых и в правительстве предсказывали более высокий уровень безработицы. Так, например прогноз на 2018 год составлял 6,9%.

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