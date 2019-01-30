Португалия: рекордный доход за счет IMT

Согласно им, доход, который принес местной администрации налог от передачи недвижимости на возмездной основе (Imposto Municipal sobre Transações Onerosas, IMT), в 2018 году впервые превысил миллиард евро (1.006).

Это на 17% (+152 млн евро) больше по сравнению с 2017 годом, когда был также побит максимальный, на тот момент, рекорд по доходу от этого налога.

Как говорится в Бюллетене, IMT уже приносит более высокий доход, чем IMI: «налоговые поступления в местные органы власти увеличились на 7,3%, в том числе за счет IMT (5 п.п.) и IMI (1,6 п.п.)».

В период с 2012 по 2017 годы выручка от IMT увеличилась с 63 млн евро до 224,5 млн евро.

IMT - это налог, уплачиваемый при покупке дома, и варьируется в зависимости от типа жилья (строения или участки), местоположения и назначения (первичное или вторичное жилье). Дома и квартиры, проданные менее чем за 92.407 евро, освобождаются от уплаты этого налога.

Согласно оценкам Ассоциации риелторов Португалии (APEMIP), в 2018 году продажи домов в Португалии увеличились примерно на 20%. В период с января по декабрь 2018 года было продано около 180 тысяч домов и квартир, что на 25 тысяч больше, чем в предыдущем году.