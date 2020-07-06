Португалия: рекордный уровень безработицы в Алгарве

В мае власти Алгарве зафиксировали рекордный рост безработицы. По данным статистики, она увеличилась на 200 процентов, а рабочих мест лишились почти 28 тысяч человек.

Больше всего предсказуемо пострадал гостиничный сектор. Кризис, вызванный коронавирусом, совпал со временем, когда идет дополнительный прием на работу работников перед высоким сезоном. Однако, в этом году тысячи людей не были наняты либо были уволены во время испытательного срока. Снятие карантина не сильно улучшило ситуацию.

«Множество отелей до сих пор пустует или закрыты. Коммерческие предприятия не работают или закрылись не успев открыться, из-за недостатка клиентов», - рассказал журналистам глава Ассоциации отелей Алгарве (Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve) Элидерико Виегаш.

По словам Виегаша, после «аномального туристического сезона» этим летом снова наступит низкий сезон, что фактически означает три низких сезона подряд.