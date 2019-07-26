Португалия: рекордный урожай апельсинов

В 2017 и 2018 году португальские фермеры получили самый большой урожай апельсинов, начиная с 1986 года. В 2018 году были собраны 403 тонны апельсинов, в 2017 году 347 тонн апельсинов. Об этом говорят данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE).



Как ни странно, богатому урожаю способствует глобальное потепление. Наряду с апельсинами, второй год подряд растет производство оливкового масла. Такие урожаи, по данным социологов INE, были лишь в 1956 и 1957 году.



Тем временм производство вина и зерновых культур из-за климатических изменений заметно сократилось. Виноделы произвели 6,6 миллиона гектолитров напитка в 2017 году и лишь 5,9 миллиона в прошлом сезоне. Производство зерновых культур снизилось с 929,9 тысяч тонн в 2017 году до 874,5 тысяч в 2018 году. Также на 20% упало производство груш и яблок.