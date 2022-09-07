Португалия: ремонт автомобилей станет дороже

Стоимость ремонта автомобилей вырастет в ближайшие месяцы из-за роста цен на запчасти, в основном импортные, в состав которых входят такие компоненты, как медь, стоимость которой резко возросла в последние месяцы, прогнозирует отраслевая ассоциация.

«Это еще не заметно на рынке , потому что это относительно недавний процесс, но очень вероятно, что он будет иметь очень большие последствия, потому что цена на запчасти сильно выросла, а они являются важной частью стоимость обслуживания», - сказал генеральный секретарь Национальной ассоциации автомобильной торговли и ремонтных компаний (ANECRA).

По словам Роберто Гаспара, «уже во втором семестре потребитель начнет ощущать это увеличение».

Лидер ассоциации отмечает, что увеличение затрат «еще не отражается на стоимости рабочей силы по ремонту автомобилей, чья «очень низкая цена», по его словам, на самом деле является «структурной проблемой рынка в Португалии».

«Самым непосредственным последствием нехватки новых автомобилей является резкий рост цен. Исторически сложилось так, что производители всегда производили гораздо больше, чем нужно рынку, что вынуждало их проводить огромные акции, кампании и скидки», - сказал Роберто Гаспар.

«Я уже слышал, как несколько международных игроков указывали на то, что ситуация вряд ли может нормализоваться до второй половины следующего года», - добавил он.