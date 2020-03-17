Португалия: ремонт на мосту 25 апреля закончат до конца 2021 года

Вторник, 17 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: ремонт на мосту 25 апреля закончат до конца 2021 года

Сроки строительных работ затянулись почти на год.

Ремонтные работы моста 25 апреля, соединяющего Лиссабон и район Сетубала Алмаду, будут завершены во второй половине 2021 года. Об этом сообщает новостное агентство Lusa со ссылкой на компанию-подрядчика.

Напомним, ремонтные работы не раз переносились из-за «технических трудностей». Однако, как уверяет компания-подрядчик, сейчас темпы работы восстановлены и полностью отремонтировать один из символов Лиссабона удастся еще до конца текущего года.

Напомним, ремонт моста обошелся бюджету в 12,6 млн евро. Работы начали вестись в 2018 году, завершить ремонт было запланировано на 2020 год. Однако, затем в министерстве инфраструктуры и жилищного строительства заявили о разногласиях в понимании технических деталей контракта с компанией-подрядчиком, ремонт сооружения затянулся. Чиновников министерства не раз подвергали критике в связи со срывом сроков и непрозрачностью условий контракта.

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