Португалия решила закрыть школы из-за коронавируса

По его словам, школы будут закрыты с 13 марта по 9 апреля. Также будет наложен запрет на посещение ночных клубов и развлекательных заведений. Доступ к ресторанам и торговым центрам будет ограничен. Также будет запрещено высаживаться на территории Португалии иностранным гражданам с круизных судов, пишет regnum.ru.

12 марта число зараженных коронавирусом нового типа в Португалии достигло 78 человек. Уже в тот день восемь вузов в стране отменили занятия до 20 марта.