Португалия решила закрыть школы из-за коронавируса

Пятница, 13 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия решила закрыть школы из-за коронавируса

Власти Португалии намерены закрыть школы в стране из-за угрозы распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

По его словам, школы будут закрыты с 13 марта по 9 апреля. Также будет наложен запрет на посещение ночных клубов и развлекательных заведений. Доступ к ресторанам и торговым центрам будет ограничен. Также будет запрещено высаживаться на территории Португалии иностранным гражданам с круизных судов, пишет regnum.ru.

12 марта число зараженных коронавирусом нового типа в Португалии достигло 78 человек. Уже в тот день восемь вузов в стране отменили занятия до 20 марта.

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