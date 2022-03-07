Португалия: рестораны и отели теряют от 40 до 60 процентов продаж в январе

Пандемия оказала давление на экономическую активность этих двух секторов. В начале года на 78% предприятий общественного питания и аналогичных предприятий, а также в 37%гостиниц уже были работники, зараженные Covid.

Ассоциация в очередной раз призывает правительство разработать «план действий, гарантирующий жизнеспособность компаний», оправдывая это тем, что, помимо влияния пандемии, компании столкнулись с ростом цен на энергоносители, топливо и сырье.

В связи с этим все больше и больше компаний рассматривают возможность прекращения работы.

В заявлении AHRESP говорится, что «31% ресторанов и подобных компаний даже рассматривают возможность окончательного закрытия».

В гостиничном секторе сценарий менее обременительный: только 8% компаний рассматривают возможность банкротства.

Кроме того, более половины компаний общественного питания (52%) и 28% компаний размещения указывают, что им пришлось отложить инвестиции из-за трудностей с набором персонала.