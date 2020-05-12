Португалия: рестораны откроются с рядом ограничений

Вторник, 12 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: рестораны откроются с рядом ограничений

Закрытые из-за эпидемии бары и рестораны откроются 18 мая.

Бары, кафе и рестораны вновь откроют двери для посетителей в следующий понедельник, 18 мая. Однако, заведения будут работать с рядом серьезных ограничений. Среди основных правил – соблюдение социальной дистанции между клиентами, а также необходимость следить за гигиеной посетителей и сотрудников.

Ограничения накладываются как на работников заведения общепита, так и на самих посетителей. Так, клиенты обязаны тщательно мыть руки и не менять расположение столов и стульев.

«Вирус еще не исчез. Инфекцией переболел только незначительный процент людей, все остальные по-прежнему подвергаются риску. Если мы не научимся соблюдать новые правилу, мы поставим под угрозу все, чего достигли», - предупредила представитель Минздрава Граса Фрейташ.

Однако, новыми ограничениями осталась недовольна национальная Ассоциация ресторанов. По их словам, «действующие правила по эксплуатации помещений существенно увеличат затраты бизнеса и сделают рестораны экономически невыгодными».

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