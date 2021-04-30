Португалия: рестораны открыты, но нужно соблюдать правила

Сектор общественного питания практически вернулся в норму. Клиенты могут оставаться в заведениях до 22:30 как в будние, так и в выходные дни.

Правительство также объявило, что группам из десяти человек будет разрешено находиться на террасах, и это количество сократится до шести, если они будут находиться в помещении.

Следует иметь в виду, что в кафе, ресторанах и кондитерских действуют несколько правил. Представители отрасли предлагают набор рекомендаций, которые помогут сохранить посетителей здоровыми, а рестораны - открытыми.

Стулья и столы должны быть расставлены таким образом, чтобы люди находились на расстоянии не менее двух метров друг от друга как в помещении, так и на улице.

Как правило, два метра - это расстояние, на котором люди должны стараться держаться от других людей при посещении подобных заведений.

В настоящее время необходимо носить маску внутри заведений - и клиентам, и сотрудникам. В том числе когда посетители сидят за столом, если они не едят или не пьют.

Премьер-министр также пояснил, что в ресторанах и подобных заведениях сохранится запрет на продажу алкогольных напитков вне приема пищи. Это делается для того, чтобы «не превращать эти заведения в бары».

Гигиена рук при входе и выходе из ресторанов является обязательной.Также необходимо будет продолжать частую дезинфекцию помещений и поверхностей, особенно тех, которые подвержены наибольшему риску передачи инфекции.

Клиентам следует избегать оплаты еды наличными, желательно совершать транзакцию бесконтактными методами.

Рестораны, кафе и кондитерские должны по возможности хорошо вентилироваться, рекомендуется открывать двери или окна. Но если это невозможно, использование систем вентиляции и кондиционирования также может быть хорошим решением.