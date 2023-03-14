Португалия: рестораны просят клиентов оставлять чаевые

В отличие от других стран, в Португалии чаевые не обязательны. Хотя это редкость, все больше и больше ресторанов предлагают клиентам чаевые, независимо от способа оплаты.

Компании обосновывают свое решение «большим весом», который бонусы имеют для заработной платы работников отрасли, а также тем, что это более «справедливый и прозрачный» способ их распределения. В качестве критерия клиенты указывают качество обслуживания.

«В консультационной таблице предлагается чаевые в размере 5% от общего счета без учета НДС. Это значение является действительным и универсальным для потребления продуктов питания и напитков, независимо от способа оплаты, используемого клиентом» , - объясняет операционный директор группы PHC Hotels Мигел Андраде.

Также он подчеркивает, что «клиент вправе не принимать предложение».

Меру начали внедрять в августе прошлого года с целью «улучшения условий» для работников.

Общая взимаемая сумма делится между всеми сотрудниками, включая кухонный персонал, и «вносится в конце месяца и выплачивается банковским переводом вместе с заработной платой».

Главное управление по делам потребителей напоминает, что в этом случае чаевые облагаются налогом в соответствии с IRS. «Согласно Кодексу IRS, в его второй статье бонусы считаются доходом категории А (доход от зависимой работы)», - уточняет официальный источник.