Португалия: рестораторов Лиссабона освобождают от налога за террасы

Мэр Лиссабона Фернандо Медина накануне объявил, что владельцы столичных ресторанов и кафе будут освобождены от налоговых сборов за открытые террасы и веранды. Эта мера в том числе связана с профилактикой коронавируса, она позволит соблюдать нормы по социальной дистанции.

Фернандо Медина также подчеркнул, что эта мера – “знак поддержки” на новом этапе снятия карантинных ограничений из-за коронавируса, в результате чего рестораны и кафе были вынуждены закрыться на несколько недель. Напомним, второй этап выхода из карантина начался 18 мая.

Окончательное решение по освобождению от налогов будет принято на следующей неделе и согласовано со всеми сторонами, включая городские советы.

Напомним, ранее похожее решение было принято муниципалитетами региона Алгарве. Муниципальные власти Portimão первыми объявили об освобождении от уплаты пошлин за террасы до конца года, в рамках «исключительного, временного режима». Данная мера еще находится в процессе утверждения. По мнению местных властей, увеличение площади террас также компенсирует для владельцев вынужденное ограничение по числу клиентов.