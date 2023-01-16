Португалия: резидентские визы снова можно продлить онлайн

Онлайн-продление разрешений на пребывание на территории страны для иностранцев будет снова доступно на этой неделе и впервые будет охватывать золотые визы.

Эта мера, к которой правительство уже прибегло в прошлом году, направлена ​​на преодоление перегруженности пунктов личного и телефонного обслуживания Службы по делам иностранцев и границ (SEF).

В октябре SEF зафиксировал пик в 29 млн попыток звонков за 12-часовой период, когда суточная мощность сотрудников не превышает 3000 звонков. Распределительный щит не выдержал нагрузки и перестал работать.

В прошлом году тысячи иммигрантов, большинство из которых были бразильцами , не смогли покинуть Португалию, и многие из них не смогли найти работу или открыть банковский счет из-за истечения срока действия их вида на жительство.

На этот раз функция автоматического продления первоначально доступна примерно для 21 500 виз, срок действия которых истекает в период с 1 января по 31 марта.

Граждане, которые могут автоматически продлевать просроченный вид на жительство, - те, чьи биометрические данные уже были собраны ранее и чья документация уже известна SEF.

Таким образом, правительство позволяет просроченным документам, касающимся пребывания на национальной территории, продолжать считаться действительными до 31 декабря 2023 года и даже после этой даты.