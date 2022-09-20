Португалия: Рибейра-ду-Порту включена в список киносокровищ Европы

Район Рибейра-ду-Порту был выбран Европейской киноакадемией одним из сокровищ европейской кинематографической культуры за его историческую ценность, «которую необходимо поддерживать и защищать», объявила организация 20 сентября.

Создание списка «Сокровища европейской кинокультуры» является инициативой Европейской киноакадемии с целью перечисления мест и пространств, символичных для европейского кинематографа, «мест, представляющих историческую ценность, которые необходимо поддерживать и защищать не только сейчас а также для будущих поколений», - говорится в пресс-релизе.

Среди 22 объявленных «сокровищ» - Рибейра-ду-Порту, и академия помнит, что здесь снимались три знаковых фильма Мануэля де Оливейры: Douro, Faina Fluvial (1931), Aniki Bobó (1942) и O Porto da Minha Infância (2001).

Рибейра-ду-Порту - единственное португальское место в списке, опубликованном Европейской киноакадемией, наряду с локациями во Франции, Польше, Испании, Великобритании и Латвии.

Для академии необходимо сохранить, например, студию Бабельсберг (Германия), где Фриц Ланг снял «Метрополис» (1927), а Уэс Андерсон снимал «Отель Гранд Будапешт» (2014), Фонтан Треви в Риме со сценой из «Сладкой жизни» (1961) Федерико Феллини и пляж во Франции, где Аньес Варда снимала «Пляжи Аньес» (2008).

«Вместо того, чтобы просто организовывать европейскую кинопремию, Европейская киноакадемия будет освещать историю и людей, которые сделали то, чем является европейское кино сегодня», - заявил в своем заявлении директор академии Маттейс Воутер Кнол.

Цель академии - ежегодно добавлять новые места в список киносокровищ и работать с этим наследием с новой аудиторией.