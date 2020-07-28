Португалия: римский спа-центр в Прая-да-Луш будет реконструирован

Археологический памятник откроют для широкой публики, в том числе граждан с ограниченной мобильностью. Все работы займут 240 дней – этого времени хватит, чтобы максимально расширить и переоборудовать зону, сохранив историческую ценность культурного объекта.

Программа реконструкции предусматривает создание помещений для посетителей аттракциона, прокладывание маршрутов, мероприятия по укреплению и сохранению древних руин. Благодаря минимальному вмешательству гости смогут лучше понять структуру римского спа.

Рабочие внимательно изучат разрушенное архитектурное сооружение и его особенности. Будущий проект можно будет увидеть на информационных щитах, расположенных рядом с памятником, изучить по трехмерной модели в выставочном центре и 3D-анимации.

Цель проекта – воссоздать археологическое местоположение саун, провести экскурсию для посетителей, раскрыть историю здания и его интеграцию в важный римский промышленный центр.

Работы станут частью проекта «Маршрут археологических станций Лагуша», они были одобрены в рамках «CRESC Algarve 2020».