Португалия: риск бедности резко возрастет без социальной поддержки

Более 12% населения Португалии в 2019 году пребывало в постоянной бедности, а 17,2% - в зоне риска бедности. Эти цифры увеличатся до 43% без социальной поддержки со стороны государства, согласно данным исследования.

Данные содержатся в отчете «Португалия, социальный баланс 2020 - портрет страны и последствия пандемии», подготовленный факультетом экономики Нового Университета Лиссабона, NOVA SBE.

Отмечая прерывание, вызванное периодом внешней помощи Португалии, в отчете указывается на тенденцию к снижению риска уровня бедности в стране за последнее десятилетие, но этот процент все еще составлял 17,2% в 2019 году, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу.

«Социальные трансферты - важные инструменты сокращения бедности. В 2019 году доля бедных до социальных выплат составляла 43,4% », - отмечается в отчете.

Исследователи подчеркнули связь между бедностью и низкой заработной платой, которая является реальностью в Португалии, а также связь с рынком труда. Согласно отчету, «безработные - это группа с самым высоким уровнем бедности в 2019 году (42%)» и «полная занятость также не является гарантией выхода из бедности - 46% бедного населения живет в домохозяйствах, где взрослые работают более 85% времени, то есть практически полный рабочий день», добавив, что, помимо безработных, бедность также более распространена среди неполных семей и лиц с более низким уровнем образования».

В отчете также отражается эволюция ситуации стойкой бедности в Португалии: в 2019 году она составляла 12,5% для населения в целом, 11% для детей, 8% для рабочих и более 33% для безработных.