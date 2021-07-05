Португалия: риск бедности увеличился в год пандемии

Понедельник, 05 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: риск бедности увеличился в год пандемии

Португалия стала одной из девяти европейских стран, в которых в год пандемии было зафиксировано увеличение риска бедности.

Исследование затронуло граждан в возрасте 18 и 64 лет. Согласно оценкам, опубликованным 5.07.2021 Евростатом, в целом рассматриваемая ставка оставалась стабильной в сравнении с 2019 годом.

«На уровне Европейского Союза располагаемый доход на семью, а также уровень риска бедности в 2020 году оставались стабильными. Даже в этом случае ситуация в странах-членах была разной», - подчеркивает статистическое управление.

Таким образом, по сравнению с 2019 годом, хотя примерно в половине стран рассматриваемые показатели оставались на стабильном уровне, в девяти странах риск бедности увеличился, включая Португалию.

Наиболее значительные обострения зафиксированы в Испании, Италии, Словении и Греции, уточняет Eurostat. Напротив, в Эстонии риск бедности снижается.

Следует отметить, что 2020 год был отмечен кризисом здравоохранения и его влиянием на экономику в соответствии с ограничениями, которые были введены во всем мире для смягчения обострения пандемии. В результате выросла безработица, и многие секторы деятельности были временно закрыты, что также повлияло на заработки рабочих.

В Европейском союзе в целом средний доход от работы для населения в возрасте от 18 до 64 лет упал на 7% по сравнению с 2019 годом, сообщает Евростат.

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