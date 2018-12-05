Португалия: риск бедности - в цифрах

Согласно им, процент людей в Португалии, которые подвержены риску бедности, составил в 2017 году 17,3%. Это на 1% меньше, чем в предыдущем году, и самый низкий показатель, по крайней мере, с 2003 года.

В соответствии со стандартом, принятым INE, в 2017 году показатель риска бедности соответствовал доле жителей с чистыми денежными доходами (на взрослого) менее 5.610 евро в год (468 евро в месяц).

Этот порог, или относительная черта бедности, соответствует 60% среднего (9.351 евро) распределения эквивалентного чистого дохода.

Также в обзоре INE, рассматривающем условия жизни и доходы, делается вывод о том, что доля детей в возрасте до 18 лет, подверженных риску бедности, снизилась до 18,9%, однако риск бедности для населения пожилого возраста увеличился до 17,7%, +0,7% по сравнению с 2016 годом.

Уровень бедности для населения трудоспособного возраста в 2017-м составил 16,7%, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году.

Исследование также показало, что хотя численность безработного населения в 2017 году продолжала снижаться, увеличение черты относительной бедности повлекло за собой очередное увеличение риска бедности для этой категории граждан: с 44,8% в 2016 году до 45,7% в 2017-м.

Также в 2017 году увеличился, по сравнению с 2016 годом, риск бедности для пенсионеров по старости: до 15,7%, +0,6% по сравнению с 2016 годом (15,1%).

Согласно исследованию, вклад в снижение риска бедности социальных трансфертов, связанных с болезнью и инвалидностью, семьей, безработицей и социальной интеграцией, в 2017 году составил 5,4%, что несколько выше, чем в 2016-м.

Отмечается, что если рассматривать только трудовые доходы, денежные и частные трансферты, то в 2017 году бедность угрожала бы 43,7% постоянного населения Португалии.

По данным INE, в 2018 году, на данный момент, 2,2 миллиона человек в Португалии были подвержены риску нищеты или социальной изоляции (люди, находящиеся под угрозой нищеты или в ситуациях тяжелой материальной ситуации), что эквивалентно показателю бедности или социальной изоляции в размере 21,6% (на 1,7% меньше, чем в 2017 году).