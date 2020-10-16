Португалия: риск бедности выше, чем в среднем по ЕС

Пятница, 16 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: риск бедности выше, чем в среднем по ЕС

По данным Евростата, в 2019 году риску бедности подвергалось 21,6% населения Португалии.

В конце 2019 года 21,1% населения Европейского союза находилось под угрозой бедности или социальной изоляции, что эквивалентно 92,4 млн человек.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, Португалия немного выше этого среднего показателя (21,6%).

Европейское статистическое бюро указывает, что более четверти населения подвергалось риску бедности или социальной изоляции в семи государствах-членах в 2019 году: Болгарии (32,5%), Румынии (31,2%), Греции (30,0%). %), Италии и Латвии (по 27,3%), Литве (26,3%) и Испании (25,3%).

На другом конце таблицы с самым низким уровнем людей, подверженных риску бедности, находятся Чешская Республика (12,5%), Словения (14,4%), Финляндия (15,6%), Дания (16,3%), Словакия (16,4%), Нидерланды (16,5%) и Австрия (16,9%).

На уровне Европейского Союза риск бедности почти одинаков для мужчин и женщин (20,2% и 22% соответственно). Показатель для Португалии составляет 20,8% и 22,2%.

Учитывая только финансовую сторону вопроса, 16,5% населения ЕС подвергались риску бедности в прошлом году. Это означает, что примерно каждый шестой человек в Европейском союзе находится в группе риска.

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