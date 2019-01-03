Португалия: рискнули - и попались...

Для многих водителей она стала еще одним подтверждением старой доброй истины: выпил - за руль не садись.

Согласно предварительным данным GNR, за время операции (28 декабря- 1 января) были проверены 33.908 водителей. В крови 940 из них было выявлено избыточное содержание алкоголя.

Из этих 940 водителей 311 были задержаны, поскольку представляли уровень алкоголя, равный или превышающий 1,2 г/л, что считается преступлением.

Кроме того, 76 человек были задержаны за управление транспортным средством без законного на то разрешения.

Из 8.592 зарегистрированных нарушений 3.253 касались превышения скорости, 446 были связаны с отсутствием обязательного периодического осмотра, 370 - с отсутствием или неправильным использованием ремней безопасности и/или удерживающих устройств для детей, 283 - с аномалиями в системе освещения и сигнализации GNR, 240 - с пользованием при вождении мобильным телефоном без системы «свободные руки» и 216 - с отсутствием обязательного страхования гражданской ответственности.

И самый печальный баланс новогодней операции GNR, в которой участвовали более 3 тысяч военнослужащих: в ДТП погибли восемь и получили тяжелые травмы 18 человек.