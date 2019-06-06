Португалия: родились десять котят пиренейской рыси

Четверг, 06 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: родились десять котят пиренейской рыси

На свет появились сразу 10 котят.

Зоологи поделились радостной новостью — сразу у трех самок редкого животного - пиренейской рыси, в одном из природных парков родилось потомство. На свет появились сразу 10 котят. Одна из самок родила двух детенышей в возрасте пяти лет. Самка трехлетнего возраста принесла первое потомство, троих котят. И у еще одной пятилетней самки родились пять детенышей.

Пиренейская рысь — редкое животное, обитающее на территории Испании и Португалии. Этот вид по прежнему находится под угрозой исчезновения. Однако за последние несколько лет популяция увеличилась до 686 особей. Тогда как в 2005 году оставалось всего 100 особей. В последнее время у хищников родились 47 котят.

Пиренейская рысь отличается от обычной рыси красивым «леопардовым» окрасом и небольшим размером. Охотится в основном на мелкую дичь. Длина рыси составляет 75-100 см, включая хвост.

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