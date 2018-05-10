Португалия: родители избили учительницу

Четверг, 10 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: родители избили учительницу

Португальцы - горячая нация. И иногда эмоции переполняют их настолько, что перекрывают разум.

Так случилось в начальной школе (EB 1) Лагартейру в Порту, где родственники девятилетнего ученика жестоко избили учительницу физкультуры за то, что она якобы упрекнула и слегка ударила мальчика.

Согласно источнику в PSP, четверо членов семьи ребенка - двое мужчин и две женщины - напали на учительницу прямо в помещении школы и стали бить ее руками и ногами.

Нападение произошло около 17.00, после того, как ученик по окончании урока пожаловался своим родителям.

32-летнюю учительницу доставили в больницу Санту Антониу с различными травмами, но спустя дня два выписали, и в настоящее время она находится на больничном дома.

PSP установила личности нападавших, которые, в свою очередь, представили жалобу против учительницы.

Поскольку нападение произошло в стенах школы и во время исполнения преподавателем своих служебных обязанностей, о случае было сообщено в прокуратуру и Комиссию по защите детей и молодежи.

Мальчику также оказали медицинскую помощь в больнице Санту Антониу. Небольшие телесные повреждения, якобы нанесенные ему учительницей, изучили сотрудники Института судебной медицины.

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