Португалия: родители получат ваучеры на бесплатные учебники

Ваучеры на приобретение учебников выдаются студентам, которые продолжают свое обучение, и останутся доступными в течение нескольких лет. Сейчас выгружены ваучеры для большинства классов. Что касается учеников первых, пятых, седьмых и десятых годов обучения, для них партия карточек появится с 13 августа.

Для того, чтобы воспользоваться предложением и получить школьные пособия бесплатно, родители должны зарегистрироваться в MEGA, куда образовательные центры экспортируют информацию обо всех своих студентах. Также можно загрузить приложение «Edu Rede Escolar», которое работает на любом устройстве. На платформе родители получат данные о своих детях, ваучеры и список книжных магазинов, в которых можно обменять карточки на учебники.

Ваучеры станут доступны для обмена после того, как школы опубликуют все данные для выдачи книг.

Начало нового учебного года запланировано на 14-17 сентября. К этому времени дети должны получить все материалы. Первые пять недель обучения будут посвящены восстановлению программы, проверке знаний и защите студентов от последствий пандемического кризиса.