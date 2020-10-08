Португалия: родители высоко оценили работу учителей

Четверг, 08 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: родители высоко оценили работу учителей

Родители придают большое значение работе педагогов во время карантина, говорится в опросе.

Исследование «Роль школ и педагогов», прошедшее в июне и июле, охватило 23 000 семей.

По шкале от одного до пяти родители оценивали роль учителей в обучении детей, и в среднем педагоги получили оценку 4,54.

Особо были отмечены усилия, которые преподаватели приложили, чтобы приспособиться к дистанционному обучению.

Благодаря карантину родители также смогли лучше узнали роль учителя и сказали, что они теперь могут связываться с наставниками регулярно и постоянно.

Авторы опроса особо подчеркивают, что после карантина педагоги стали считаться более важными в школьной успеваемости и знаниях детей и молодежи.

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