Португалия: Роман Абрамович получил португальское гражданство
Натурализация прошла на основании закона, позволяющего потомкам бывшей сефардской общины получить гражданство.
Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии в апреле 2021 года.
Натурализация владельца футбольного клуба «Челси» была произведена в соответствии с Законом о гражданстве как еврея-сефарда.
Этот закон дает возможность получить гражданство потомкам бывшей сефардской общины, подвергавшейся гонениям властей в Португалии и Испании в XV-XVIII веках.
В Комиссии по сертификации сефардизма родословная миллиардера была подтверждена сефардской аттестационной комиссией португальской еврейской общины.
Запрос на регистрацию поступил в Центральный ЗАГС в Лиссабоне и в Министерство юстиции 16 октября 2020 года, процесс завершился 30 апреля 2021 года.
Абрамович также получил израильское гражданство в мае 2018 года после того, как его виза для пребывания в Соединенном Королевстве истекла и не была продлена.
На фото: Роман Абрамович