Португалия: Роман Абрамович получил португальское гражданство

Понедельник, 20 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Роман Абрамович получил португальское гражданство

Натурализация прошла на основании закона, позволяющего потомкам бывшей сефардской общины получить гражданство.

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии в апреле 2021 года.

Натурализация владельца футбольного клуба «Челси» была произведена в соответствии с Законом о гражданстве как еврея-сефарда.

Этот закон дает возможность получить гражданство потомкам бывшей сефардской общины, подвергавшейся гонениям властей в Португалии и Испании в XV-XVIII веках.

В Комиссии по сертификации сефардизма родословная миллиардера была подтверждена сефардской аттестационной комиссией португальской еврейской общины.

Запрос на регистрацию поступил в Центральный ЗАГС в Лиссабоне и в Министерство юстиции 16 октября 2020 года, процесс завершился 30 апреля 2021 года.

Абрамович также получил израильское гражданство в мае 2018 года после того, как его виза для пребывания в Соединенном Королевстве истекла и не была продлена.

На фото: Роман Абрамович

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