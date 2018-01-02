Португалия: Роналду - 2017-й был невероятным годом

Это потрясающее чувство - оглянуться назад и посмотреть на то, чего я добился с того момента, когда начал пинать мяча на улицах Мадейры.

Я был наделен талантом и очень много работал, чтобы извлечь максимум из всего этого. Но я бы не достиг успеха без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально, передает sovsport.ru.

Хочу посвятить этот момент своей семье и друзьям, которые вне зависимости от ситуации были всегда рядом, не забывая тех, кто верил в меня, когда я был еще ребенком. Особая благодарность моим тренерам и товарищам по командам, как в моих клубах, так и в сборной.

Отдельное спасибо моим поклонникам за их поддержку и вдохновение, которые помогают продолжать упорно работать и отдавать всего себя для достижения каждой новой цели, - передает слова Роналду испанская AS.

Добавим, что в минувшем году Роналду завоевал пять трофеев с «Реалом», а также стал обладателем «Золотого мяча».