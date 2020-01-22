Португалия: Роналду анонсировал открытие своего отеля в Мадриде

Среда, 22 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду анонсировал открытие своего отеля в Мадриде

Это третий отель футболиста сети Pestana CR7, который открывается в Мадриде вслед за Мадейрой и Лиссабоном.

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото нового отеля Pestana CR7 в Мадриде, пишет sportrbc.ru.

«Все ближе и ближе к открытию гостиницы Gran Vía сети Pestana CR7 в Мадриде!» — написал Роналду. Там же опубликовано фото одного из номеров отеля, где на кровати лежат футбольный мяч и карточка с автографом футболиста.

Первый отель Pestana CR7 появился на острове Мадейра, родине Роналду. Затем сеть была расширена в столице Португалии. С Мадридом же футболиста связывает клуб «Реал», где он играл с 2009 по 2018 год.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)