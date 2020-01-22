Португалия: Роналду анонсировал открытие своего отеля в Мадриде

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото нового отеля Pestana CR7 в Мадриде, пишет sportrbc.ru.

«Все ближе и ближе к открытию гостиницы Gran Vía сети Pestana CR7 в Мадриде!» — написал Роналду. Там же опубликовано фото одного из номеров отеля, где на кровати лежат футбольный мяч и карточка с автографом футболиста.

Первый отель Pestana CR7 появился на острове Мадейра, родине Роналду. Затем сеть была расширена в столице Португалии. С Мадридом же футболиста связывает клуб «Реал», где он играл с 2009 по 2018 год.