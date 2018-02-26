Португалия: Роналду доволен собой

«Помимо того чтобы быть красивым, нужно нравиться самому себе. Надо иметь чувство собственного достоинства и ценить себя. Не говорю, что я принц, но нужно нравиться себе. Когда смотрю на себя в зеркало, то мне нравится, что я вижу. Мне нравится смотреть на себя.

Когда я дома, то стараюсь контролировать то, чем занимаюсь. Обычно я не смотрю футбол, это бывает очень редко. Делаю исключения лишь тогда, когда играет команда моего друга или это очень важный матч - дерби например. Стараюсь смотреть сериалы, фильмы и документалистику, они многому учат. Также мне нравятся концерты, как и поездки в Париж, Лондон или Португалию», - сказал Роналду, пишет championat.com.