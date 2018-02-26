Португалия: Роналду доволен собой

Понедельник, 26 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду доволен собой

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу Desimpedidos рассказал об уходе за своей внешностью и о том, как проводит свободное время.

«Помимо того чтобы быть красивым, нужно нравиться самому себе. Надо иметь чувство собственного достоинства и ценить себя. Не говорю, что я принц, но нужно нравиться себе. Когда смотрю на себя в зеркало, то мне нравится, что я вижу. Мне нравится смотреть на себя.

Когда я дома, то стараюсь контролировать то, чем занимаюсь. Обычно я не смотрю футбол, это бывает очень редко. Делаю исключения лишь тогда, когда играет команда моего друга или это очень важный матч - дерби например. Стараюсь смотреть сериалы, фильмы и документалистику, они многому учат. Также мне нравятся концерты, как и поездки в Париж, Лондон или Португалию», - сказал Роналду, пишет championat.com.

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