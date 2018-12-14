Португалия: Роналду грозят два года тюремного заключения

Пятница, 14 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Роналду грозят два года тюремного заключения

Роналду согласится на двухлетний уголовный срок по делу о неуплате налогов в Испании.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признает себя виновным в зале суда и согласится на двухлетний срок. Заседание суда состоится в Мадриде 14 января 2019 года.

Как сообщает AS, суд признает Роналду виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Футболист уже вернул в испанскую казну 13,4 млн, пишет sovsport.ru.

Если португальский футболист снова нарушит налоговое законодательство Испании, то получит реальный уголовный срок.

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